Парламентские выборы в Болгарии завершились отставками лидеров нескольких партий

В Болгарии лидеры нескольких политических партий заявили об уходе в отставку после парламентских выборов, который проходили в минувшее воскресенье, 14 ноября. Причиной для такого решения стали неудовлетворительные итоги голосования, передает «Балканист.ру».

В частности, об уходе со своего поста заявил лидер партии «Да, Болгария», сопредседатель коалиции «Демократическая Болгария» (ДБ) Христо Иванов. Его политическая сила по итогам выборов оказалась на шестом месте с 6,34% голосов. О своей отставке также сообщил сопредседатель ДБ Атанас Атанасов, который до последнего времени также возглавлял партию «Демократы за сильную Болгарию».

Руководство движения ВМРО также сообщило что складывает с себя полномочия. Согласно предварительным результатам голосования, движение не получит места в парламенте, так как набрало всего 1,08% голосов.

В Болгарской социалистической партии (БСП) о планах покинуть свой пост заявил глава избирательного штаба Кристиан Вигенин. Другие видные социалисты, среди которых пресс-секретарь временного правительства Антон Кутев, потребовали отставки лидера БСП Корнелии Ниновой, которая отказалась покидать свой пост. Согласно предварительным итогам выборов, БСП занимает четвертое место, получив поддержку 10,26% избирателей. На предыдущих выборах социалисты были третьими с 13,40% голосов.

В Народное собрание Болгарии проходят семь политических сил. Первое место с 25,65% занимает партия «Продолжаем перемены», основанная бывшими исполняющими обязанности министров Кирилом Петковым и Асеном Василевым. За ней следует коалиция партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) и Союза демократических сил (СДС), возглавляемая бывшим премьером страны Бойко Борисовым (22,80%). На третьем месте – Движение за права и свободы, лидером которой является Мустафа Карадай, с результатом 12,92% голосов. Победитель предыдущих выборов – партия «Есть такой народ» шоумена Слави Трифонова занимает пятую позицию с 9,52%. Седьмой партией, преодолевшей избирательный барьер, стало «Возрождение» (4,86%).

Что касается президентских выборов, то, по данным ЦИК Болгарии, в первом туре лидирует действующий глава государства Румен Радев, который получил 49,45% голосов по результатам обработки 99,51% бюллетеней. Во втором туре голосования, назначенном на 21 ноября, ему будет противостоять кандидат от партии ГЕРБ Анастас Герджиков, за которого проголосовали 22,85% избирателей.

София, служба информации РИА «Новый День»

София. Другие новости 15.11.21

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