Президент Черногории заподозрен в махинациях мафиозного клана «Коза Ностра»

Президент Черногории Мило Джуканович может быть замешан в скандале об отмывании 20 млн евро. Об этом свидетельствуют материалы расследования, которые рассматривало суд в итальянском Палермо. Речь идет о транзакциях через банк, который принадлежит брату черногорского лидера.

Как пишет «Балканист.ру» со ссылкой на албанские СМИ, в махинации, которую расследуют итальянские и албанские правоохранительные органы, замешан албанский нефтяной магнат Резарт Тачи. Прокурор предполагает, что деньги млн предназначались итальянскому мафиозному клану «Коза Ностра».

По версии следствия, с помощью итальянских мафиози Тачи вывел средства из Италии в албанские банки через сеть европейских. Как утверждается в документах, албанский олигарх вёл переговоры, чтобы провернуть операцию через Первый банк Черногории (ранее – Никшичский банк), главным акционером которого является брат черногорского лидера Ацо Джуканович. Как пишут албанские СМИ, семья Джукановичей должна была получить «комиссионные».

Тачи считался самым богатым человеком Албании. Помимо нефтяного бизнеса, он владел футбольным клубом «Парма» и планировал купить «Милан», который в то время принадлежал бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони.

Как сообщалось ранее, специальная государственная прокуратура Черногории открыла уголовное дело против президента Джукановича. Поводом стали данные глобального расследования «Досье Пандоры» (Pandora Papers), в которых содержится информация о его возможной незаконной деятельности, к которой может быть причастен также его сын Блажо.

Палермо, служба информации РИА «Новый День»

Палермо. Другие новости 16.11.21

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