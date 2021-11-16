Республика Сербская рассчитывает на международное признание своей независимости

Независимость Республики Сербской (РС, один из двух энтитетов Боснии и Герцеговины) могут поддержать десять государств. Об этом заявил член президиума БиГ от сербского народа Милорад Додик. По его словам, сложившейся ситуацией в БиГ никто не доволен – особенно сербы и хорваты.

Говоря об отношении международного сообщества к независимости Республики Сербской, Додик сказал, что интерпретация ранее сказанных им слов о том, что РС могут поддержать семь стран Европы, является некорректной. «Не только стран ЕС», – подчеркнул политик, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Лидер сербов Боснии напомнил, как британский посол однажды сказал ему, что РС не будет признана более чем десятью странами. На это Додик ответил, что и десяти ему будет достаточно.

Политик также добавил, что власти РС обсуждали, какие страны могут поддержать независимость республики. «Мы пришли к согласию относительно числа наших друзей, которые, как мы думаем, хорошо понимают ситуацию в БиГ. Они хотят мира, и они также понимают, что в европейских структурах всё больше и больше чиновников осознают сложившуюся ситуацию. Но есть и те, кто унаследовал стереотипы о 1991-м и 1995-м годах», – сказал политик.

Ранее посол РФ в БиГ Игорь Калабухов в эфире сараевского телеканала BHRT заявил, что не видит никаких проблем в идее Додика о независимой Республике Сербской в рамках Боснии и Герцеговины.

Лидер сербов Боснии неоднократно заявлял, что Республика Сербская готова к выходу из состава БиГ в качестве самостоятельного государства.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

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