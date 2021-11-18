Запад давит: в Белграде прокомментировали угрозы санкциями против руководства Республики Сербской

Угрозы санкциями со стороны Запада против руководства Республики Сербской являются следствием фальшивого имиджа Боснии и Герцеговины как «жертвы сербской агрессии». Об этом заявил спикер парламента Сербии Ивица Дачич в эфире телеканала Pink.

«Для чего объявлять санкции против Республики Сербской, если не она предприняла никаких действий против Дейтонского мирного соглашения?» – цитирует Дачича «Политнавигатор».

Спикер сербского парламента отметил, что угрозы западных санкций против официальных лиц Республики Сербской не являются чем-то неожиданным или новым. По его оценке, все дело в качественной пропаганде, когда хорваты и мусульмане в БиГ успешно, но ложно выдают себя за жертв.

«Я ожидаю, что на встрече президента Сербии Александра Вучича с президентом России Владимиром Путиным 25 ноября, помимо вопроса транспортировки и цены на газ, будут также обсуждены БиГ, региональная стабильность и Косово и Метохия», – сказал Дачич.

Ранее портал «Балканист.ру» сообщал, что советник Госсекретаря США Дерек Шолет привёз в Боснию и Герцеговину (БиГ) письмо своего шефа Энтони Блинкена с угрозой санкций против политиков из Республики Сербской (РС, один из двух энтитетов БиГ). Член Президиума БиГ от сербского народа Милорад Додик в ответ заявил, что санкции лишь радикализируют ситуацию.

«Все эти угрозы санкций больше не действуют в Республике Сербской. Пусть вводят санкции, мы продолжим нашу политику. Любое введение санкций приведет к дальнейшей радикализации ситуации и сделает невозможным функционирование БиГ. Санкции больше не могут нас запугать. Мы здесь не работаем в американских интересах», – подчеркнул Додик.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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