В Сербии произошел мощный взрыв на военном заводе

Сегодня днем вблизи Белграда на заводе «EDePro», который производит противоградовые ракеты, произошел мощный взрыв. По предварительным данным, взорвалось ракетное топливо, в результате чего погибли два человека, сгорели припаркованные рядом автомобили и пострадали расположенные вблизи здания.

Как пишет «Балканист.ру» со ссылкой на местные СМИ, взрыв прогремел около 14:00. На место ЧП направлены более десятка пожарных расчётов и полицейские бригады.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2021, РИА «Новый День»