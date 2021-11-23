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Вторник, 23 ноября 2021, 18:23 мск

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В Сербии произошел мощный взрыв на военном заводе

Сегодня днем вблизи Белграда на заводе «EDePro», который производит противоградовые ракеты, произошел мощный взрыв. По предварительным данным, взорвалось ракетное топливо, в результате чего погибли два человека, сгорели припаркованные рядом автомобили и пострадали расположенные вблизи здания.

Как пишет «Балканист.ру» со ссылкой на местные СМИ, взрыв прогремел около 14:00. На место ЧП направлены более десятка пожарных расчётов и полицейские бригады.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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