Запад поддерживает на Балканах перманентный кризис

На Балканах сохраняется состояние постоянного кризиса, поскольку народы на территории региона, особенно в Боснии и Герцеговине (БиГ), из-за западного вмешательства не могут самостоятельно выбирать для себя лучшее будущее. Об этом заявил член президиума БиГ от сербского народа Милорад Додик в интервью основателю портала «Балканист» Олегу Бондаренко, опубликованном в «Независимой газете».

Комментируя политический кризис в Боснии и Герцеговине, Додик обратил внимание, что распри на уровне центральных органов власти вряд ли завершатся. «Есть амбиции различных политических и национальных групп, и есть факторы, которые диаметрально разделяют национальные сообщества Боснии и Герцеговины. Запад продвигает устройство «унитарной и демократической» БиГ по принципу «один человек – один голос», игнорируя наличие трех государствообразующих народов (сербов, хорватов и мусульман-бошняков), которые имеют закрепленный Конституцией БиГ порядок участия в политической жизни страны», – пояснил он.

Политик также отметил, что «от сербов и хорватов сейчас ожидают, что мы согласимся на фактическое доминирование мусульман, откажемся от своей идентичности ради неких абстрактных идей «либерального мира», которые не показали себя с хорошей стороны даже в самом «либеральном мире». «Мы в БиГ были и остаемся неким экспериментом западных организаций, которые издалека пытаются навязать искусственные решения, не соотносящиеся с реальными фактами», – сказал Додик.

«Я без оптимизма ожидаю очередных подобных решений, ведь если все продолжится как есть, то их и дальше будут навязывать. А я не тот человек, который согласен быть послушным и принять иррациональное решение, ради которого нужно отречься от своей идентичности. Я принадлежу к сербскому народу, представляю сербский народ и не хочу это потерять – как, уверен, и мусульмане, и хорваты. Я считаю, что нужно уважать реальность в этом смысле», – подчеркнул лидер сербов Боснии.

По его словам, «если говорить гипотетически – нужно подчеркнуть, гипотетически – о прекращении существования Боснии и Герцеговины, то РС может самостоятельно идти своей дорогой без проблем, как в политическом, так и в экономическом смысле».

«У нее есть территория, есть население, есть доходы, есть стабильная власть. Последний фактор вообще есть только у РС и ни у кого больше в Боснии и Герцеговине. В Мусульмано-хорватской федерации спустя три года после выборов так и не сформировано правительство. На центральном уровне в Боснии и Герцеговине не функционируют органы власти, многие кантоны ФБиГ фактически вышли из системы власти федерации. И только Республика Сербская функционирует стабильно», – пояснил Додик.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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