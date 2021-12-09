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Четверг, 9 декабря 2021, 17:29 мск

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Энергетический кризис: в Черногории закрывается алюминиевый комбинат

Фото: pixabay.com

Энергетический кризис, который спровоцировал высокие цены на электроэнергию в Европе, привел к закрытию комбината по обработке алюминия в Подгорице. Как сообщил директор предприятия Веселин Пейович, «решение окончательное, говорить больше не о чем».

«После 50 лет работы, в момент, когда цена алюминия на бирже выгодна, мы закрываем комбинат», – цитирует его слова «Балканист.ру».

При этом Пейович обвинил поставщика электроэнергии – госпредприятие «Электропривреда Черногории» (EPCG) – в манипуляциях. Согласно договору с EPCG, ранее комбинат платил 45 евро за 1 МВт, однако в условиях энергетического кризиса поставщик поднял цену до 120 евро. Такие условия оказались для комбината неподъемными.

«Они [EPCG] заявили, что понесут убытки от 80 до 100 млн евро, если будут снабжать нас электричеством. Предприятия больше нет, прибыль за счёт граждан нам не нужна. С учётом того, что без комбината у EPCG появится лишних 100 млн евро, ожидаю, что они поделятся ими с населением и с января следующего года снизят цены на электричество для граждан на 50%», – сказал Пейович, подчеркнув, что власти не оказали никакой поддержки комбинату, который с 2014 года принёс бюджету Черногории и госпредприятиям свыше 450 млн евро прибыли. Кроме того, у комбината накопился долг в размере почти миллиона евро, требуемых на возмещение экологического ущерба.

В результате закрытия алюминиевого комбината более 500 человек останутся без работы, свыше 200 местных предприятий – без поставщика продукции.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

© 2021, РИА «Новый День»

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