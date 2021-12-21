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Вторник, 21 декабря 2021, 13:03 мск

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Премьер-министр Албании заступился за президента Сербии

Фото: официальный сайт президента Сербии

Премьер-министр Албании Эди Рама выступил с резкой критикой против попыток протестующих против визита президента Сербии Александра Вучича в Тирану. Глава албанского правительства опубликовал в соцсетях видео, где молодой человек лезет на столб, чтобы сорвать сербский флаг.

«Я – «предатель», а этот патриот упадёт или нет? Боже, храни Албанию от дураков!» – прокомментировал Рама инцидент, обратив внимание, что аналогичные действия во время его визита в Белград были оперативно пресечены сербской полицией, передает «Балканист.ру».

Премьер-министр Албании также заявил, что инициатива сербского лидера приблизить страны региона друг другу не только ориентирована на будущее Балкан, но и представляет «стратегический интерес для Албании и всего албанского народа».

21-22 декабря в Тиране проходит саммит Open Balkan, посвященный экономической инициативе Сербии, Северной Македонии и Албании. Цель встречи – расширить экономическое сотрудничество между странами, открыть границы для свободного перемещения капиталов и товаров. Инициатором интеграционного проекта выступил президент Сербии Александр Вучич.

В день встречи лидеров Сербии, Северной Македонии и Албании бывший албанский президент Салиша Бери собрал многотысячный митинг против инициативы Open Balkan с привлечением экстремистов из самопровозглашенной республики Косово. Те устроили провокацию в столице Албании, срывая вывешенные на улицах сербские флаги и сжигая их. Бериша назвал Open Balkan «попыткой установить сербскую гегемонию этим дьявольским проектом».

Тирана, служба информации РИА «Новый День»

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