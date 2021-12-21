Политический кризис в Хорватии: премьер-министр выступил с жесткой критикой в адрес главы государства

Отмена визита президента Хорватии Зорана Милановича в Боснию и Герцеговину (БиГ) является примером вредоносной политики. Такое заявление сделал хорватский премьер-министр Андрей Пленкович.

«Вред, который наносит президент страны Зоран Миланович, принял международный размах», – цитирует Пленковича «Балканист.ру».

Как сообщается, 19 декабря президент Хорватии должен был прибыть в БиГ для участия в мероприятиях, приуроченных к 28-й годовщине организации гуманитарного конвоя «Белый путь за Нову Билу и Босну Сребрену». В декабре 1993 года этот конвой отправился на помощь боснийским хорватам, которые восемь месяцев находились в блокаде вооруженных формирований боснийских мусульман. В воскресенье администрация Милановича сообщила, что визит президента отменен «по соображениям безопасности».

Хорватский премьер-министр сказал, что не знает, почему Миланович не поехал в Боснию. «Если в плане безопасности было бы что-то серьезное, важное, я уверен, что и меня оповестили бы или спецслужбы, или министерство внутренних дел. Он [Миланович] должен объяснить, по каким причинам он не поехал», – сказал Пленкович.

Премьер-министр Хорватии отметил, что президент страны и ранее совершал действия, подрывающие отношения с соседними странами. «Ссорясь со всеми – Венгрией, Австрией, Боснией и Герцеговиной, Сербией – мы никуда не придем. Это вредоносная политика», – заявил Пленкович, назвав Милановича «большим надуманным защитником боснийских хорватов».

Глава хорватского правительства напомнил, что в 2010 году Миланович оказывал поддержку Желько Комшичу, нынешнему члену президиума БиГ от хорватского народа, которого большая часть боснийских хорватов не признает своим легитимным представителем и считает ставленником бошняков.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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