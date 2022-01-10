Хорватия ужесточила ковид-ограничения

В Хорватии вступили в силу новые ограничения, направленные на сдерживание распространения коронавирусной инфекции. В связи с ростом заболеваемости работодателям предписано переводить персонал на удаленную работу. Дополнительно ограничиваются массовые собрания, вводится режим усиленного контроля за работой мест развлечений, кафе и ресторанов, передает «Балканист.ру».

Согласно решению Национального штаба гражданской защиты, запрещаются все мероприятия и общественные собрания на открытом воздухе свыше 50 человек (ранее было 100). При наличии ковид-сертификатов или негативных тестов на коронавирус допустимо собирать по 200 человек. В закрытом помещении смогут присутствовать не более 25-ти, при наличии справки об отсутствии болезни – до 100 человек.

В частном порядке, т.е. дома, без сертификата о вакцинации или ПЦР-теста можно будет собирать компанию не более 20 человек. При наличии у каждого гостя ковид-сертификата на частную вечеринку можно пригласить до 50 гостей.

Время работы кафе и ресторанов остается без изменений, но будет существенно усилен контроль за соблюдением ковид-ограничений, включая соблюдение дистанции в 1,5 метра, ношение маски, проветривание и дезинфекцию помещения.

На закрытых спортивных площадках трибуны могут быть заполнены только на 20%. Немногим больше повезет болельщикам на открытых стадионах, где разрешено заполнять до 40% зрительских мест.

На территории всего балканского региона в период новогодних и рождественских праздников был зарегистрирован резкий рост числа заболевших коронавирусом. Согласно официальным данным, за последние 24 часа в Хорватии было зарегистрировано 7 333 новых случая заражения коронавирусом. На аппаратах ИВЛ находятся 242 пациента, 37 человек от последствий болезни скончались.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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