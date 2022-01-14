Болгария отменит «золотые паспорта» для иностранцев

Власти Болгарии намерены отменить закон о «золотом паспорте», который предполагал получение гражданства за инвестиции в экономику страны. Министерство юстиции страны признало, что этот проект не привел к ожидаемому экономическому росту, передает «Балканист.ру».

Желающие получить гражданство Болгарии вкладывались в ценные бумаги или банковские депозиты, которые влияют на развитие экономики не так сильно, как, например, открытие новых рабочих мест. Для получения болгарского гражданства необходимо было инвестировать 1,05 млн евро, за вид на жительство – 525 тысяч евро.

София, служба информации РИА «Новый День»

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