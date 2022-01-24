российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 24 января 2022, 17:07 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Премьер-министр Черногории попал под расследование: началась проверка происхождения его имущества

Фото: официальный сайт правительства Черногории

Агентство по предотвращению коррупции Черногории (ASK) инициировало расследование в отношении премьер-министра страны Здравко Кривокапича и членов его семьи. Речь идет о проверке происхождения имущества.

«Исходя из своей компетенции, Агентство возбудило дело об установлении происхождения имущества в отношении государственного служащего Здравко Кривокапича и члена семьи, владеющего совместной с ним собственностью», – говорится в сообщении ASK, которое цитирует «Балканист.ру».

Как отмечается, расследование началось после заявления бизнесмена Душко Кнежевича, который стал участником приватизации обанкротившейся больницы Мельине. Предприниматель утверждает, что обсуждал арбитраж с дочерью премьер-министра Еленой, которая, по его словам, эксперт в этой области. В кабинете министров пока эту информацию не комментируют.

Ранее Кнежевич подал иск к государству на 74 млн евро. Он считает, что в банкротстве больницы виноваты её директор Оливера Элез и бывший министр здравоохранения Кенан Храпович. Кроме них, бизнесмен обвинил в злоупотреблениях служебным положением членов Демократической партии социалистов (ДПС) главы государства – Блажу Йованича, Сашу Зеяка и Снежану Йович.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Африканец выжил, пролетев в шасси самолета 11 часов / Премьер-министр Словении спровоцировал громкий скандал / Япония и Австрия рассматривают возможность вывода своих дипломатов с Украины / Туристку оштрафовали за нацистское приветствие в Освенциме / В Брюсселе акция против антиковидных мер обернулась погромами / «Пытаются запихать в НАТО и ЕС всеми правдами и неправдами»: Запад стремится расширить влияние на Западных Балканах / В Сербии выявлен первый случай заражения штаммом «Флюрона» / Правительство Сербии аннулировало все разрешения компании Rio Tinto

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Политика, Европа,