Премьер-министр Черногории попал под расследование: началась проверка происхождения его имущества

Агентство по предотвращению коррупции Черногории (ASK) инициировало расследование в отношении премьер-министра страны Здравко Кривокапича и членов его семьи. Речь идет о проверке происхождения имущества.

«Исходя из своей компетенции, Агентство возбудило дело об установлении происхождения имущества в отношении государственного служащего Здравко Кривокапича и члена семьи, владеющего совместной с ним собственностью», – говорится в сообщении ASK, которое цитирует «Балканист.ру».

Как отмечается, расследование началось после заявления бизнесмена Душко Кнежевича, который стал участником приватизации обанкротившейся больницы Мельине. Предприниматель утверждает, что обсуждал арбитраж с дочерью премьер-министра Еленой, которая, по его словам, эксперт в этой области. В кабинете министров пока эту информацию не комментируют.

Ранее Кнежевич подал иск к государству на 74 млн евро. Он считает, что в банкротстве больницы виноваты её директор Оливера Элез и бывший министр здравоохранения Кенан Храпович. Кроме них, бизнесмен обвинил в злоупотреблениях служебным положением членов Демократической партии социалистов (ДПС) главы государства – Блажу Йованича, Сашу Зеяка и Снежану Йович.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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