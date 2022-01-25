Черногория поддержала новые санкции ЕС против России

Черногория поддержала введение антироссийских санкций Евросоюза против компаний, связанных с нефтяным бизнесом в Сирии и якобы оказывающих поддержку «деятельности российского вооруженного формирования Вагнер», передает «Балканист.ру».

Кроме того, ограничительные меры объявлены в отношении лидеров группы Вагнера Андрея Трошева и Андрея Богатова.

Сообщение о том, что Черногория решила присоединиться к антироссийским санкциям, опубликовано на официальном сайте Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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