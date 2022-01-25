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Вторник, 25 января 2022, 17:27 мск

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Премьер-министр Черногории заявил о госперевороте

Фото: официальный сайт правительства Черногории

В Черногории происходит государственный переворот. Об этом заявил премьер-министр страны Здравко Кривокапич. По его словам, министрам, которые поддерживают создание нового правительства меньшинства, «было бы очень почетно уйти в отставку».

Кривокапич подчеркнул, что не существует «переходного решения», о котором говорят те, кто выступает за демократическую смену правительства путем парламентского голосования. «Если вы демократ, верните мандат гражданам, а это означает досрочные парламентские выборы», – цитирует его заявление «Балканист.ру».

Премьер-министр уточнил, что «интенсивно работает на правительство меньшинства с сентября прошлого года», в том числе, министр иностранных дел Джордже Радулович.

Как считает Кривокапич, важно не то, каким будет следующее правительство и кто в него войдет, а то, что останется следующим поколениям.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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