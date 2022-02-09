Стал известен возможный кандидат на пост премьер-министра Черногории

Правительство Черногории может возглавить лидер гражданского движения УРА, бывший вице-премьер Дритан Абазович. Политик утверждает, что в ближайшие дни предстоят консультации с президентом страны Мило Джукановичем, после чего будет вручен мандат на формирование нового кабинета министров.

Абазович сообщил, что его движение провело переговоры с остальными политическими силами страны по поводу будущего правительства. «Я ожидаю, что в конце этой недели или в начале следующей президент [Мило Джуканович] проведёт консультации и вручит мандат кандидату в премьеры, а также попробует определиться с кабинетом министров. Если все увенчается успехом, мы закончим быстро. Если нет, нужно будет назначить новые парламентские выборы», – цитирует его заявление «Балканистюру».

«Я от ответственности никогда не уклонялся. Любой, кто возглавит правительство национального меньшинства, принесёт себя в жертву. Я готов это сделать. За эти годы ни один символический камень не пролетел мимо меня. Пусть и этот не обойдёт стороной», – подчеркнул Абазович.

По его словам, формирование нового правительства не означает возвращение к власти Демократической партии социалистов (ДПС) Джукановича. Политик пояснил, что эта партия отказалась входить в состав правительства национального меньшинства. На днях это подтвердил сам президент. «Задачами нового кабмина станут разблокировка процесса евроинтеграции, реформы в судебной системе, поднятие экономики и подготовка к туристическому сезону. Нам нужна реформа избирательной системы, кроме того, необходимо подписать соглашение с Сербской православной церковью, так как этот момент беспокоит часть граждан», – заявил Абазович.

По его мнению, исполнение этих задач будет способствовать созданию продуктивной атмосферы примирения в обществе и позволит Черногории подготовиться к вступлению в ЕС в 2025 году.

Напомним, 4 февраля парламент страны проголосовал за отставку правительства во главе со Здравко Кривокапичем, которое было сформировано чуть более года назад. Соответствующую инициативу на рассмотрение Скупщины Черногории вынесли УРА и ДПС. 8 февраля депутаты от оппозиционных партий, а также сил, представляющих интересы национальных меньшинств, отправили в отставку спикера парламента Алексу Бечича.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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