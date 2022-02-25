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Пятница, 25 февраля 2022, 12:44 мск

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В Болгарии выступили против антироссийских санкций

Фото: Pixabay

В парламенте Болгарии заявили о вреде антироссийских санкций, сравнив ограничительные меры с государственной изменой. Как заявил лидер парламентской партии «Возрождение» Костадин Костадинов, санкции против РФ противоречат интересам Болгарии.

«На наш взгляд, никаких санкций быть не должно. Болгария является независимым государством и должна принимать собственные решения. Если в наших национальных интересах – ввести санкции, мы их введем, но кто-то мне объяснит, какую пользу это принесет Болгарии?» – подчеркнул Костадинов, слова которого цитирует «Балканист.ру»

«Каждое действие, служащее иностранным интересам и причиняющее экономический ущерб нашей стране, является актом государственной измены», – заявил Костадинов.

София, служба информации РИА «Новый День»

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