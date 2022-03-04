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Пятница, 4 марта 2022, 12:19 мск

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Под предлогом «антироссийских санкций»: в Черногории началась зачистка оппозиционных СМИ

Фото: pixabay.com

Демократическая партия социалистов (ДПС) президента Черногории Мило Джукановича под предлогом антироссийских санкций потребовала закрыть сербский портал «ИН4С», который публикует критические материалы о деятельности черногорских властей.

«Согласно решению Евросоюза прекратить деятельность СМИ, распространяющих военную пропаганду и манипуляции Кремля, необходимо закрыть портал «ИН4С», эту квази-медиаплатформу, которая с начала агрессии на Украину сеет ненависть, поддерживает военные действия, оправдывает агрессию и нападение на эту страну», – говорится в заявлении депутата ДПС Милоша Николича, которое цитирует «Балканист.ру».

Главному редактору ««ИН4С»» Гойко Раичевичу, которого ранее неоднократно арестовывали за освещение оппозиционных и антинатовских митингов в стране, запретили въезжать в Черногорию. В результате «ИН4С» пришлось основать свою редакцию в Сербии и работать из Белграда.

«Эти призывы и угрозы вызывают у нас презрительную усмешку. Мы не боялись режима и тогда, когда он находился на пике своей мощи, пытаясь силой, избиением и арестом редактора заглушить голос правды. Мы привыкли побеждать, режим Джукановича сломает о нас зубы», – заявили в редакции ИН4С.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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