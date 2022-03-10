Президентом Венгрии впервые стала женщина

Президентом Венгрии впервые в истории страны избрана женщина – кандидат от правящей партии Fides Каталин Новак. За ее назначение проголосовали 137 депутатов венгерского парламента.

Как передает «Балканист.ру», оппонент Новак – экономист Петер Рона заручился поддержкой только 51 парламентариев.

СМИ полагают, что назначение Новак укрепит консервативный курс Венгрии премьер-министра страны и лидера правящей партии Виктора Орбана.

44-летняя Новак ранее занимала должность министра по вопросам семейного права в правительстве Венгрии.

Будапешт, служба информации РИА «Новый День»

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