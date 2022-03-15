Болгария готовится к резкому росту цен на газ

В Болгарии готовятся к резкому повышению цен на газ. Компания «Булгаргаз» предлагает увеличить с апреля стоимость «голубого топлива» на рекордные 58%, учитывая значительный рост биржевых котировок на газ, передает «Балканист.ру».

Как предполагается, это предложение рассмотрит комиссия по энергетическому и водному регулированию. Повышение тарифов на газ повлечет за собой рост цен на электричество и отопление. В случае одобрения инициативы стоимость 1 МВт/ч увеличится с 58 до 92 евро без дополнительных платежей.

Окончательное решение по вопросу увеличения платы за голубое топливо для бытовых потребителей государственный регулятор должен принять 1 апреля.

София, служба информации РИА «Новый День»

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