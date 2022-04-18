Внутренний раскол: Боснии и Герцеговине угрожает распад

Боснию и Герцеговину ожидает полный крах в случае продолжения политического кризиса, причиной для которого стали внутренние разногласия в результате неадекватной политики Сараево. Об этом заявил член Президиума БиГ от сербского народа Милорад Додик в интервью влиятельному сербскому изданию «Политика», которое цитирует «Балканист.ру».

Лидер сербов Боснии считает, угрозы в адрес Республики Сербской (РС) в связи со вступлением в силу республиканского закона о защите недвижимого имущества, которое используется органами власти, – лучший повод для самороспуска Боснии и Герцеговины. По его словам, этот документ лишь подтвердил практику управления собственным имуществом, которая существует в сербском энтитете уже 30 лет. «Мы рассматриваем его вступление в силу как выполнение решения Конституционного суда БиГ, предписывающего решить вопрос собственности», – сказал он.

Политик также обратил внимание, что власти в Сараево признают право на собственность мусульмано-хорватской федерации (ФБиГ, второй энтитет БиГ) и округа Брчко (специальная административная единица БиГ), оспаривая лишь подобное право Республики Сербской. «Они начали с бывшего армейского имущества, потом перешли на леса и воды, оспаривая наше право строить ГЭС, а завтра доберутся и до школ и больниц», – сказал Додик, констатировав, что политика Сараево привела БиГ к необратимому расколу не только между сербами и бошняками, но также между бошняками и хорватами внутри страны.

Додик подчеркнул, что в Республике Сербской нет планов выхода из состава БиГ – ни явных, ни тайных, но отметил, что сербы Боснии более чем когда-либо убеждены, что страна развалится, если не удастся достигнуть внутреннего согласия.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

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