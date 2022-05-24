Суверенный курс: президент Сербии проявляет большое мужество

Президент Сербии Александр Вучич проявляет большое мужество в сопротивлении колоссальному давлению Запада, принуждающего Белград присоединиться к санкциям против Москвы. Об этом пишет заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков в своей статье для сербской газеты «Политика», которую цитирует «Балканист.ру».

По его словам, в Москве ценят стремление Белграда сохранить суверенитет. «Мы это видим и ценим. Понимаем, что такую высокую цену сербский лидер готов заплатить не за российское «спасибо», а потому что лично убеждён в безальтернативности суверенной политики. Потому что знает, какой ценой достигается подлинный суверенитет и как легко его потерять. И самое главное – поскольку опирается на абсолютную поддержку граждан Сербии, не приемлющих никакого давления и знающих обо всех прелестях жизни под санкциями не понаслышке», – подчеркнул политик.

По его оценке, в нынешнее турбулентное время основой для будущего может быть только надёжный фундамент союзнических отношений, которые связывают наши страны. «Россия всегда поддерживала Сербию и её территориальную целостность, в первую очередь, в Косово. Поддерживает и будет поддерживать её и в дальнейшем. Ведь даже когда Президент РФ Владимир Путин ссылается на косовский прецедент, он имеет в виду позицию стран Запада, признавших независимость южной сербской провинции без референдума, но не готовых услышать результаты проведённого референдума по воссоединению Крыма с Россией. Но это совершенно не означает готовности Москвы согласиться с самопровозглашением Косово. Уверяю вас, Россия никогда не признает независимость Косово, исходя из уважения к позиции Сербии и нашим многовековым союзническим традициям», – пояснил Бабаков.

При этом политик считает русских и сербов свободными народами, которые умеют побеждать. «Свобода выбирать себе друзей не по принуждению – одна из высших ценностей в современном мире большой политики. Уверен, что в характере сербского народа быть вопреки обстоятельствам и внешнему давлению. В этом русские с сербами схожи. Россию невозможно ни остановить, ни победить», – заключил вице-спикер Госдумы РФ.

Белград – Москва, служба информации РИА «Новый День»

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