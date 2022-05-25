«Разочарование и сожаление»: МИД России оценил отношения с Хорватией и Словенией

Министерство иностранных дел России в связи с 30-летием со дня установления дипломатических отношений Российской Федерации с Хорватией и Словенией выразило сожаление по поводу последних недружественных решений этих государств.

МИД России обратил внимание, что на протяжении трех десятилетий российско-хорватские и российско-словенские отношения отличались позитивной динамикой, поступательным развитием сотрудничества практически во всех сферах.

«Достойно сожаления, что в последние месяцы власти Хорватии предпочли занять в отношении России подчеркнуто недружественную линию, которая резко контрастирует с достигнутым качеством наших двусторонних связей, разрушает их ткань, наносит серьезный ущерб исконным интересам народов двух стран. Под удар поставлены все позитивные достижения прошлого», – констатирует российское внешнеполитическое ведомство.

«Убеждены в бесперспективности и пагубности подобных деструктивных подходов. Убеждены, что здравый смысл возобладает и Хорватия вернется на путь конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества, основанного в том числе на осознании геополитических реалий и подлинных национальных интересов», – подчеркивается в сообщении.

В заявлении относительно Словении МИД РФ отметил, что в России всегда высоко ценили взаимопонимание с этим государством, несмотря на расхождения в подходах к ряду международных проблем. «Тем большее разочарование и сожаление вызывают предпринятые в последние месяцы правительством Словении ничем не оправданные недружественные шаги, нацеленные на разрушение двусторонних связей вопреки исторической логике их развития. Уверены, что подобная противоречащая глубинным интересам наших дружественных народов политика словенских властей в конце концов уступит место сбалансированной линии, естественной для российско-словенских отношений», – заявил МИД.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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