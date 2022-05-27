МИД России объявил пять дипломатов Хорватии персонами нон грата

Россия высылает пять сотрудников посольства Хорватии, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. МИД РФ объяснил этот шаг ответной мерой после высылки из Хорватии сотрудников российской дипмиссии.

Сегодня, 27 мая, в российское внешнеполитическое ведомство был вызван хорватский посол в Москве. Дипломату выразили решительный протест в связи с безосновательными попытками властей Хорватии возложить на Россию вину за военные преступления на Украине, а также из-за оказания хорватской стороной военной помощи Киеву, говорится в сообщении МИД России.

Отмечается, что в ответ на ранее предпринятые Загребом недружественные шаги послу была вручена нота об объявлении пятерых сотрудников посольства Хорватии в Москве персонами нон грата.

Напомним, Хорватия 11 апреля объявила о высылке из страны 24 сотрудников российской посольства. Это решение было принято «из солидарности» с другими странами Европы.

Москва, Наталья Петрова

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