Официально: Венгрия поможет Сербии с газом

Венгрия предоставит Сербии свои хранилища для хранения 500 млн кубометров газа. Об этом стало известно после переговоров президента Сербии Александра Вучича и министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто, который прибыл в Белград для подписания соглашения.

Согласно двустороннему договору, в октябре Белград сможет выкачивать 3 млн кубометров топлива в день, ближе к зиме эти объёмы будут расти, передает «Балканист.ру».

«С большим другом Сербии министром Сийярто мы обсудили ситуацию в регионе. Нам нужно ещё более тесное сотрудничество в области энергетики и инфраструктуры, и мы обговорили конкретные шаги для реализации этих проектов. Беспрепятственный транзит топлива между нашими странами – доказательство исключительного, ответственного и дружеского сотрудничества Сербии и Венгрии. Сербия последовательна в своём намерении улучшить эти отношения», – заявил президент Сербии, поблагодарив премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Сиярто за помощь во времена топливного кризиса.

Белград – Будапешт, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»