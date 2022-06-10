российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 10 июня 2022, 14:39 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Официально: Венгрия поможет Сербии с газом

Фото: официальный сайт правительства Венгрии

Венгрия предоставит Сербии свои хранилища для хранения 500 млн кубометров газа. Об этом стало известно после переговоров президента Сербии Александра Вучича и министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто, который прибыл в Белград для подписания соглашения.

Согласно двустороннему договору, в октябре Белград сможет выкачивать 3 млн кубометров топлива в день, ближе к зиме эти объёмы будут расти, передает «Балканист.ру».

«С большим другом Сербии министром Сийярто мы обсудили ситуацию в регионе. Нам нужно ещё более тесное сотрудничество в области энергетики и инфраструктуры, и мы обговорили конкретные шаги для реализации этих проектов. Беспрепятственный транзит топлива между нашими странами – доказательство исключительного, ответственного и дружеского сотрудничества Сербии и Венгрии. Сербия последовательна в своём намерении улучшить эти отношения», – заявил президент Сербии, поблагодарив премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Сиярто за помощь во времена топливного кризиса.

Белград – Будапешт, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Financial Times: Старому Свету грозят проблемы из-за санкций / Евросоюз устроил новую атаку на Сербию / В Греции инфляция достигла рекордного уровня / ЕС призвал отказаться от закупок украинского зерна у России / Несанкционированное вторжение: легкомоторный самолет нарушил воздушные границы 4-х балканских стран / СВР: киевский режим сдает Польше государственный суверенитет / Россия выходит из Международной ассоциации кинотеатров / Глава ЕК опровергла ответственность за продовольственный кризис в мире

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, Европа, В мире, Политика, Экономика, Европа, Нефть и газ, Сербия,