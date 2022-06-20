В Сербии вид на жительство получили 9 тысяч граждан Украины

В Сербии временный или постоянный вид на жительство получили около 9 тысяч граждан Украины. Об этом сообщил комиссар по делам мигрантов Владимир Цуцич. По его словам, точное число украинцев, решивших остаться в Сербии, можно будет назвать осенью, «когда появятся данные о том, сколько детей было записано в школы».

Цуцич подтвердил, что все, кто прибывает в страну, позиционируя себя как беженцы, пользуются привилегиями временной защитной директивы ЕС, обеспечивающей мигрантам значительный набор прав. «Эта директива предусматривает все права: пребывание в стране на более долгий срок, чем в качестве туриста, право на образование, медицинское обслуживание, соцзащиту, а также на трудоустройство», – сказал комиссар, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Как отмечает издание, эксперты обращают внимание, что не всем беженцам уделяется одинаковое внимание мирового сообщества и СМИ. На фоне повышенного интереса к нуждам украинцев игнорируются мигранты из стран Азии и Африки, которые прибывают в Сербию растущим потоком, следуя в Европу.

«Около 40% беженцев прибывают в Сербию из Афганистана. По-прежнему есть и граждане Сирии, Сомали, Бангладеша, Пакистана и Индии», – пояснил представитель Центра оказания помощи соискателям убежища Радош Джурович. С начала года из 1600 человек только двое получили политическое убежище в Сербии, указал он.

По данным Европейского агентства по безопасности внешних границ Frontex, за последние пять месяцев по балканскому маршруту через Сербию проследовало более 40 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, Азии и Африки. К концу года цифра предположительно возрастет до 100 тысяч.

Как заверил комиссар по делам беженцев и мигрантов, у Белграда есть необходимые ресурсы, чтобы справиться с таким потоком. В настоящее время в сербских центрах по приему мигрантов размещено 4 900 человек. Всего на территории страны находится 7 тысяч беженцев, что на 55% выше показателей прошлого года.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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