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Среда, 22 июня 2022, 17:01 мск

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Лидеры «Открытых Балкан» договорились об общих позициях в разговоре с ЕС

Фото: ec.europa.eu

Лидеры входящих в инициативу «Открытые Балканы» Сербии, Албании и Северной Македонии приняли решение отправиться на саммит «ЕС-Западные Балканы 2022» вместе. При этом они договорились о принципах, которые станут основой переговоров с официальными лицами ЕС, говорится в их совместном заявлении, которое цитирует портал «Балканист».

«Принимая во внимание, что Республика Сербия, Республика Албания и Республика Северная Македония последовательно представляют интересы своих граждан и всего региона Западных Балкан на всех соответствующих международных форумах, решение о совместном участии в саммите в Брюсселе является еще одним шагом в развитии наших стран и четким сигналом, что, несмотря на многочисленные препятствия, мы продолжаем вносить конструктивный вклад на пути к европейской интеграции», – сказано в совместном заявлении.

Авторы документа подчеркнули, что на встречах в Брюсселе продолжат борьбу за диалог как основную и единственно правильную модель решения всех открытых вопросов. При этом они отметили, что, несмотря на сложность тем, которые предстоит обсуждать в Брюсселе, их участие «еще раз покажет и подтвердит приверженность европейскому пути Сербии, Албании и Северной Македонии».

Саммит «ЕС-Западные Балканы 2022» состоится в Брюсселе 23 июня.

Белград, служба информации РИА Новый День

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