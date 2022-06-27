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Понедельник, 27 июня 2022, 18:01 мск

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Отставленный болгарский премьер мечтает вернуться

Отправленный в отставку на прошлой неделе глава правительства Болгарии Кирил Петков намерен снова стать кандидатом в премьер-министры. Политик заявил, что мог претендовать на пост от партии «Продолжаем перемены», если та получит мандат на формирование правительства, передает портал «Балканист».

Заявление Петкова связано с тем, что президент Болгарии Румен Радев начинает двухдневные консультации с парламентскими фракциями о кандидатурах на пост нового премьер-министра. По итогам он выдаст одной из партий мандат на формирование правительства.

Болгарские парламентарии 22 июня выразили недоверие правительству Петкова. С предложением о вотуме недоверия выступила группа депутатов во главе с Десиславой Атанасовой, которая является членом правоцентристской партии «Граждане за развитие Болгарии» (ГЕРБ). В этой партии Петкова обвинили в том, что он не смог справиться с растущей инфляцией, и раскритиковали его финансовую политику.

София, Служба информации РИА Новый День

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Метки / Европа

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