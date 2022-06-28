Конституционный суд Боснии и Герцеговины устанавливает диктатуру – политики Республики Сербской

Конституционный суд Боснии и Герцеговины (БиГ) устанавливает диктатуру, незаконно ограничивая права Республики Сербской. Так политики, представляющие сербской народ Боснии, отреагировали на решение суда отменить положения Декларации Народной Скупщины Республики Сербской (РС) о возвращении республике определённых Дейтонским мирным соглашением полномочий в области обороны, безопасности, правосудия и непрямого налогообложения.

«Конституционный суд Боснии и Герцеговины не имеет отношения к декларациям, он вправе рассматривать только соответствие законов конституции. Они позволяют себе вмешиваться во все, что можно использовать против Республики Сербской. Это абсолютно вне закона и конституции. Цель Республики Сербской – придерживаться Конституции. Но если это невозможно, у Боснии и Герцеговины нет шансов», – заявил член президиума БиГ от сербского народа Милорад Додик, которого цитирует портал «Балканист».

Конституционный суд БиГ стал камнем преткновения для власти закона, считает заместитель председателя Народной Скупщины РС Милан Петкович. «У него нет закона, согласно которому он может действовать. Кроме Боснии в Европе только у Северной Македонии нет закона о Конституционном суде», – заявил политик, отметив, что в этом органе работают иностранные граждане.

Такими действиями Конституционный суд БиГ фактически устанавливает диктатуру и ограничивает РС в праве на политическое мышление, заявила глава фракции Союза независимых социал-демократов в Парламентской ассамблее БиГ Снежана Новакович-Бурсач.

«Подобные решения означают безвластие. Конституционный суд не вправе судить о том, что находится вне его компетенции», – заявила политик.

Государство Босния и Герцеговина фактически учреждено Дейтонским мирным соглашением, подписанным 14 декабря 1995 года. Этим документом определены полномочия как центральных органов власти БиГ, так и двух энтитетов страны – Республики Сербской и мусульмано-хорватской федерации (ФБиГ). К полномочиям РС и ФБиГ относятся сферы обороны, безопасности, правосудия и налогообложения. При этом в начале 2000-х западные страны заставили РС «добровольно» передать эти полномочия на уровень БиГ.

Баня-Лука, служба информации РИА Новый День

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