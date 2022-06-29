Премьеры Сербии и Черногории намерены открыть «новую страницу» в двусторонних отношениях

Визит главы черногорского правительства Дритана Абазовича в Белград поможет «перезагрузить» отношения Сербии и Черногории, после чего обе страны войдут в эру максимально добрых отношений. Надежду на это выразила премьер-министр Сербии Ана Брнабич после переговоров со своим коллегой из Подгорицы.

«Сербию и Черногорию связывают все виды отношений, и за последние несколько лет в них накопилось много открытых и сложных вопросов», – отметила Брнабич, которую цитирует портал «Балканист».

В ходе переговоров премьеры двух стран обсудили продовольственные вопросы, ситуацию с энергоносителями и инфраструктурное сотрудничество. Помимо прочего, Брнабич обратилась к Абазовичу с призывом, чтобы Черногория как можно скорее присоединилась к региональной инициативе «Открытые Балканы».

В свою очередь черногорский премьер отметил, что для него огромная честь совершить свой первый региональный визит именно в Белград. В столице Сербии, по словам Абазовича, он намерен открыть новую страницу отношений двух государств.

«Сегодня мы здесь для того, чтобы поднять наши политические и все остальные отношения на самый высокий уровень», – заявил Абазович.

Он указал, что политика его правительства будет одинаковой по отношению ко всем странам региона, при этом иметь помехи в отношениях двух столь близких стран, как Сербия и Черногория, неприемлемо.

«Это означает, что мы готовы ответственно подойти решению каждого открытого вопроса и закрыть его во благо граждан Сербии и Черногории», – сказал Абазович.

По его убеждению, у обеих стран есть воля к решению проблем в отношениях, которые не удалось устранить ранее. Среди конкретных вопросов в сербско-черногорских отношениях Абазович выделил требование Подгорицы экстрагировать из Сербии в Черногорию Святозара Маровича (бывшего президента Государственного союза Сербии и Черногории), которого на родине обвиняют в коррупции и совершении экономических преступлений. Однако, по признанию самого Абазовича, решить этот вопрос сразу, за одну встречу невозможно.

Кроме того, черногорский премьер заявил о необходимости вернуть послов Сербии и Черногории и тем самым нормализовать дипломатические отношения. «Мы должны иметь посла Черногории в Белграде и посла Сербии в Подгорице. Это очень важно, в том числе для тем экономического характера», – сказал Абазович.

Говоря о подписании базового договора между Черногорией и Сербской православной церковью, Абазович отметил, что это далеко не главная тема его визита в Белград, и его самого больше волнуют вопросы экономики. При этом черногорский премьер подтвердил, что в четверг, 30 июня, намерен встретиться с Патриархом Порфирием.

Абазович также сообщил, что официально пригласил главу правительства Сербии посетить с ответным рабочим визитом Черногорию, где будут продолжены переговоры по открытым вопросам и затронутым темам.

Белград, служба информации РИА Новый День

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