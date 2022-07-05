Сербский представитель в Президиуме Боснии и Герцеговины заявил о попытке подкупа со стороны ЕС

Представители Евросоюза предлагали Республике Сербской кредит на постройку автомагистрали за согласие на передачу системы образования мусульмано-хорватскому энтитету Боснии и Герцеговины (БиГ). Об этом заявил сербский член Президиума БиГ Милорад Додик.

«Я вам не проститутка, чтобы меня покупать за деньги», – выразил возмущение Додик, которого цитирует портал «Балканист».

По словам политика, Евросоюз намерен сделать Боснию и Герцеговину унитарным государством, прикрываясь обещаниями евроинтеграции. «Если меня заставят выбирать – существование Республики Сербской или Евросоюз, я выбираю Республику Сербскую, Европа меня не интересует», – заявил Додик, добавив, что ЕС распадется быстрее, чем Босния и Герцеговина станет его членом.

Он также отметил лицемерие европейских чиновников, которые, вопреки правилам о возможности стать членом ЕС только государству с четко определёнными границами, наделили Украину статусом кандидата.

«А после они нам говорят про стандарты и критерии. Какие стандарты?» – возмутился сербский член Президиума БиГ, обратив внимание, что от Сербии в то же время постоянно требуют соответствия массе критериев в интересах евроинтеграции.

Баня-Лука, Служба информации РИА Новый День

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