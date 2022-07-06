«Язык довел»: протестующие забросали коктейлями Молотова парламент Северной Македонии

Многотысячная толпа протестующих прорвала минувшей ночью ограждение парламента Северной Македонии и забросала его коктейлями Молотова, яйцами и камнями. При этом пострадали 47 полицейских, двое из них – серьезно, передает портал «Балканист».

В ходе беспорядков митингующие также разбили одну из полицейских машин. Силовики разогнали демонстрантов и задержали некоторых из них.

Акции протеста начались в Скопье в минувшие выходные. Оппозиция требует от власти отказаться от компромисса с Болгарией ради начала переговоров об интеграции страны в ЕС. Болгария как член Евросоюза требует признать, что македонский язык имеет болгарские корни. Как считают протестующие, болгары оспаривают право Северной Македонии на собственную историю и культуру.

Ранее Франция предложила разблокировать евроинтеграцию Северной Македонии, если Скопье конституционно закрепит болгар как нацменьшинство и изменит учебники истории. Оппозиция, возглавляемая Внутренней македонской революционной организацией – Демократической партией за македонское национальное единство (ВМРО-ДПМНЕ) и пророссийской «Левицей», считает, что страну снова заставляют унижаться перед Болгарией ради вступления в Евросоюз.

Депутат от ВМРО-ДПМНЕ Драган Ковачки заявил, что предложение Франции, принятое правительством Дмитрия Ковачевского, неприемлемо для государства.

«Это предложение о начале переговоров вредно для Македонии и ведет к двум сценариям, один из которых – наихудший. Одно дело – вечные переговоры, а другое – ассимиляция под диктатом Болгарии. Это предложение представляет собой ультиматум, который содержит все требования Болгарии», – сказал Ковачки.

Правящая партия СДСМ, в свою очередь, обвинила политических противников в дестабилизации государства и насилии.

Скопье, Служба информации РИА Новый День

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