Военные США и Боснии и Герцеговины проведут учения в Республике Сербской

Военные США и Боснии и Герцеговины проведут двусторонние учения на территории Республики Сербской. Маневры пройдут в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира», сообщило американское посольство в Сараево.

Учения будут проходить с 7 по 20 июля в районе горного массива Маньяча в 25 км от главного города сербов Боснии – Баня Луки.

«Около 90 военнослужащих из боевой группы 173-й пехотной бригады Сухопутных войск США, 12-й бригады боевой авиации Сухопутных войск США и Национальной гвардии штата Мэриленд примут участие в совместных учениях с разведывательными взводами из состава 4-й, 5-й и 6-й бригады вооруженных силы Боснии и Герцеговины на полигоне Маньяча», – цитирует сообщение американского посольства портал «Балканист».

В рамках учений предусмотрены тренировочные полеты американских вертолетов UH-60 «Блэкхок», которые будут дислоцированы на полигоне Маньяча и в аэропорту Маховляни. Ожидается, что в учебных полетах будут задействованы и самолеты ВВС Боснии и Герцеговины.

Баня-Лука, Служба информации РИА Новый День

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