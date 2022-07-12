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Вторник, 12 июля 2022, 14:32 мск

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Балканы подморозило: температура воздуха опускалась ниже 0°

В Балканском регионе минувшей ночью были зафиксированы крайне низкие показатели температуры воздуха для июля. На горе Бъелашница в Боснии и Герцеговине подморозило до -1°, а жители Сараево проснулись в «бодрящие» +8°.

При этом, как передает «Балканист.ру», в дневное время в стране жаркая погода – воздух прогревается до +36°.

В сербском Копаонике также отмечено похолодание до +1°.

В окрестностях черногорского муниципалитета Плевля метеорологи фиксировали -2°.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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