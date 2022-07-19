Переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС начались в Брюсселе

Евросоюз начал переговоры с руководством Албании и Северной Македонии о вступлении этих стран в ЕС. Об этом сегодня сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает «Интерфакс».

«Сегодня Албания и Северная Македония начинают переговоры о присоединении к ЕС, и я рада быть здесь с вами. Вы и ваши граждане работали усердно для этого. Вы показали неизменную приверженность нашим ценностям», – заявила она на пресс-конференции с участием премьеров Северной Македонии, Албании и Чехии.

Фон дер Ляйен отметила, что теперь Еврокомиссия и команды переговорщиков от двух стран начнут первый этап процесса, который предполагает, что Албания и Северная Македония «ознакомятся с правами и обязанностями членов ЕС».

Процедура вступления стран в ЕС включает несколько основных этапов: подачу заявки, получение статуса кандидата, переговоры, ратификацию и интеграцию. Албания и Северная Македония ранее уже получили статус стран-кандидатов в 2014 и 2005 годах соответственно.

За годы существования ЕС вступление стран занимало разное время. Быстрее всего – менее чем за два года – вступили Австрия, Финляндия и Швеция. Рекордсменом по сроку вступления пока является Хорватия, ее приняли в ЕС спустя восемь лет после начала переговоров о членстве.

Брюссель, Андрей Дорофеев

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