«Нельзя, но хочется»: в Черногории оспорили законность замораживания собственности россиян

Власти Черногории, присоединившись к антироссийским санкциям и заморозив недвижимость десятков россиян в этой стране, нарушили собственную конституцию. Об этом заявил основатель портала Biznes.cg Предраг Зечевич, который подал в Конституционный суд иск с требованием рассмотреть законность таких действий.

В своем иске Зечевич пояснил, что положения статей закона о международных ограничительных мерах не соответствуют конституции Черногории, Европейской конвенции о правах человека и основных свободах, сообщает портал «Балканист.ру».

В документе, переданном в суд, цитируется положение конституции Черногории: «Гарантированные права и свободы человека могут быть ограничены только законом в той мере, в какой это разрешено конституцией, в той мере, в какой это необходимо для достижения цели, ради которой такое ограничение допускается в открытом и свободном демократическом обществе. Ограничения не могут быть введены в целях, отличных от тех, для которых они предусмотрены».

Зечевич особо подчеркивает, что важная для этой инициативы статья 25 конституции Черногории «Временное ограничение прав и свобод» гласит: «Во время объявленного военного или чрезвычайного положения осуществление определенных прав и свобод человека может ограничиваться в той мере, в какой это необходимо», но по закону ограничение не должно производиться по признаку пола, национальности, расы, религии, языка, этнического или социального происхождения, политических или иных убеждений, имущественного положения или любых других признаков.

На этом основании истец просит суд определить, является ли конституционным решение правительства. При этом он не оспаривает, что «Черногория должна следовать политике ЕС и санкциям против России из-за событий на Украине». Но заморозка активов без решения суда может, по его мнению, нанести огромный ущерб стране.

«Я боюсь, что применение отдельных статей закона об ограничительных мерах может обернуться государству значительным ухудшением туристического сезона, что мы и наблюдаем, а также миллионными исками о компенсации», – заявил журналист.

В некоторых адвокатских конторах Черногории, по его сведениям, подтвердили, что они уже готовят десятки исков с требованием не только отмены решения правительства о замораживании активов, но и о возмещении материального ущерба, причиненного россиянам и их имуществу. Речь идет о суммах от полумиллиона до более миллиона евро.

По данным управления недвижимости Черногории, граждане России являются собственниками или совладельцами около 19 тысяч объектов и почти четырех миллионов квадратных метров земли. В Черногории заморожено 44 объекта, собственниками которых являются 34 гражданина России. Замораживание осуществлено на основании выполнения обязательств, взятых на себя Черногорией в постановлении о введении международных ограничительных мер в отношении России в связи с военной операцией на Украине.

Подгорица, Служба информации РИА Новый День

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