Россия продолжит экономическое сотрудничество как с Сербией, так и с властями сербского энтитета Боснии и Герцеговины. В Москве ценят позицию Белграда, подвергающегося мощному давлению Запада в вопросе антироссийских санкций, заявил посол России в Сербии и экс-представитель РФ в Боснии и Герцеговине Александр Боцан-Харченко.

По его словам, сотрудничество Москвы и Белграда будет продолжаться «ударными темпами, преодолевая трудности». Он отметил, что газ в Сербию поставляется на самых выгодных на данный момент условиях. Дипломат указал на принципиальность Сербии в вопросе неприсоединения к санкциям коллективного Запада и ЕС.

«Несмотря на давление Запада на Сербию, выходящее за рамки приличия и здравого смысла, Сербия сохраняет принципиальный подход. Естественно, все это будет учитываться, и все это создает предпосылки и базу для формирования цены на газ на взаимовыгодной основе. То есть она будет лучшей для Сербии – я в этом убежден, и никто не должен в этом сомневаться», – цитирует посла портал «Балканист.ру».

Говоря о Косово и Метохии, Боцан-Харченко подтвердил неизменность и последовательность позиции России в поддержке территориального суверенитета Сербии и указал на неспособность Евросоюза в полной мере выполнять свою роль посредника. Это, по его мнению, подтверждают многочисленные факты срыва переговоров Белграда и Приштины.

Дипломат обратил внимание, что соглашение о Союзе сербских муниципалитетов так и не выполняется властями самопровозглашенной республики Косово, которые вместо налаживания отношений с Белградом делают всё, чтобы изгнать сербов из края, в том числе вооруженными методами.

«Позиция Запада по Косово, признание самопровозглашенной республики, агрессия НАТО в 1999 году, отношение к Крыму и Донбассу – это открытый и яркий пример двойных стандартов и нечестности Запада», – указал посол.

Александр Боцан-Харченко, ранее работал послом в Сараево, и обратил внимание на то, что Дейтонское соглашение в Боснии и Герцеговине предусматривает неотъемлемые полномочия субъектов, в том числе Республики Сербской – одного из двух энтитетов БиГ. Он подчеркнул, что в действиях по сохранению Республики Сербской и ее полномочий Россия всегда будет поддерживать ее представителей, сербских членов Президиума БиГ, а также прямое сотрудничество Баня-Луки и Белграда.

«Мы только поддерживаем такую работу, и это известно. Мы всегда готовы помочь, в том числе экономически», – добавил Боцан-Харченко.

Белград, Служба информации РИА Новый День

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