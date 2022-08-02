«Проблема наглых»: Запад десятилетиями пытается заставить сербов Боснии отказаться от своей идентичности

Западные страны, в особенности США, Великобритания и Германия уже три десятка лет пытаются сеять хаос на Балканах и заставить Республику Сербскую (один из двух энтитетов Боснии и Герцеговины) отказаться от права на существование. Об этом в интервью RT заявил сербский член Президиума БиГ Милорад Додик.

«Нас хотят заставить думать, что мы не сербы, а всего лишь «граждане», чтобы мы отказались от своей национальной идентичности, своего языка, алфавита, культуры, страны, республики, чтобы мы стали в их глазах «хорошими». Не дождутся», – пообещал Додик, которого цитирует портал «Балканист.ру».

Он напомнил, что Великобритания и США ввели против него санкции, но подчеркнул, что это «больше проблема для них, наглых и могущественных, считающими нас маленькими».

«Я думаю, что, когда дело касается политики, вопрос всегда состоит в том, достойно ты себя ведешь или нет. Никто не любит, когда его считают трусом, и уж я точно им не являюсь», – подчеркнул Додик.

Говоря о западных санкциях против России, он отметил, что эти меры очевидно стали серьезным политическим провалом и нанесли большой ущерб экономике и уровню жизни людей в западных странах, особенно в ЕС.

«Мы видели, что это привнесло нестабильность в работу правительств. Я думаю, что правительство Республики Сербской сейчас более стабильно, чем правительства многих европейских стран», – заключил Додик.

Этой осенью политик поборется за пост президента Республики Сербской на всеобщих выборах в БиГ, которые пройдут 2 октября.

Баня-Лука, Служба информации РИА Новый День

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