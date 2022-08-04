Планомерно вытесняют: власти Федерации Боснии и Герцеговины ущемляют права сербов

Права сербов, проживающих в мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ) систематически нарушаются властями, что говорит о планомерном вытеснении сербского населения. Об этом говорится в открытом письме Совета по защите прав сербов ФБиГ, сообщил портал «Балканист.ру».

Авторы письма подчеркнули, что сербам отказывают в свободе мысли, совести и религии. Так, например, в городе Босански-Петровац в канун Рождества полиция наказала участников праздничного шествия. Православные сербы-полицейские, которые участвовали в празднике, были уволены, а несовершеннолетняя молодёжь, носившая символы Сербии, оштрафована на 250 евро каждый за нарушение общественного порядка.

«Почти в каждом муниципалитете ФБиГ сербы подвергаются угрозам, как вербальным, так и физическим, в том числе со смертельным исходом, – говорится в документе. – По имеющимся данным, в среднем раз в месяц оскверняются православные объекты и кладбища на территории ФБиГ. Здесь насчитывается около 1 100 мест с православными кладбищами, и сербы, которые ежегодно посещают их на православные праздники, сообщают, что памятники стали объектами вандализма».

Право на образование, которое гарантируется Конституцией Боснии и Герцеговины, очень трудно реализовать для сербских детей. В частности, сербские дети в муниципалитете Гламоч не изучают кириллицу.

«В остальной части ФБиГ у сербских детей затруднен доступ к православному религиозному образованию или его почти нет; сербский язык и кириллица не преподаются в достаточном количестве классов, так что сербские дети заканчивают начальную школу, не выучив свой алфавит – кириллицу», – сказано в открытом письме.

Система образования в ФБиГ, как указывает совет, рассматривает войну в Боснии и Герцеговине как «великосербскую агрессию» и возлагает вину за конфликт на сербский народ, что еще больше затрудняет отстаивание сербами своих прав.

Совет по защите прав сербов ФБиГ заявил, что право на получение объективной информации через СМИ, гарантированное многочисленными международными конвенциями и соглашениями, для сербов недостижимо. Вместе с тем содержание информационного и документального вещания Радиотелевидения ФБиГ вызывает крайнюю тревогу. Названия 152 улиц в Сараево были изменены, потому что они имели прилагательное «сербский» в своих названиях или были связаны с сербским народом.

«В ФБиГ за последние 27 лет в публичном пространстве, в выступлениях политиков, в деятельности видных личностей и групп активистов нет места тем страшным историческим страданиям, которые выпали на долю сербов в ФБиГ», – отмечается в открытом письме.

В совете напомнили, что, по данным переписи населения 1991 года, на территории ФБиГ проживали 542 879 сербов, а по переписи 2013 года – уже 56 550, что является неоспоримым доказательством результата политики сараевских властей.

Открытое письмо адресовано сербскому члену Президиума БиГ Милораду Додику, двум другим членам Президиума, президенту и премьер-министру Республики Сербской, президенту и премьер-министру ФБиГ, посольствам Сербии, Хорватии, США, Российской Федерации, Франции, Германии, Великобритании и представительству ЕС в БиГ.

Баня-Лука, Служба информации РИА Новый День

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