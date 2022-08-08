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Четверг, 11 августа 2022, 05:46 мск

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Президент Вучич распорядился помочь Республике Сербской

Александр Вучич. Фото: официальный сайт президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич распорядился направить сербскому энтитету Боснии и Герцеговины два вертолёта для тушения масштабного пожара в районе города Требинье.

Как пишет «Балканист.ру», в район ЧП вылетел глава МВД Сербии Александр Вулин. «Мы всегда придем на помощь Республике Сербской. Жителям не о чем беспокоиться, Александр Вучич заботится о них не на словах, а на деле», – заявил министр.

С раннего утра вертолёты из Белграда совершили более 70 вылетов, однако ситуацию в зоне ЧП осложняет сильный ветер и дым. Как сообщается, пожарным удалось отвести опасность от жилых объектов, однако уничтожены сотни квадратных метров кипарисового и соснового леса. Длина пожарной линии составляет 20 км.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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