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Понедельник, 15 августа 2022, 20:29 мск

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Венгрия окажет поддержку сельхозпроизводителям Республики Сербской

Фото: Hungary Today

Правительство Венгрии одобрило выделение 28 млн евро для фермеров Республики Сербской. Средства будут направлены для покупки сельхозтехники венгерского производства.

Каждый подавший заявку с 1 сентября до 15 октября может получить 70-процентную компенсацию от 2 до 25 тысяч евро, передает «Балканист.ру».

Проект стал результатом договоренностей, достигнутых на переговорах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и члена Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорада Додика.

Будапешт – Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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