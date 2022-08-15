Венгрия окажет поддержку сельхозпроизводителям Республики Сербской

Правительство Венгрии одобрило выделение 28 млн евро для фермеров Республики Сербской. Средства будут направлены для покупки сельхозтехники венгерского производства.

Каждый подавший заявку с 1 сентября до 15 октября может получить 70-процентную компенсацию от 2 до 25 тысяч евро, передает «Балканист.ру».

Проект стал результатом договоренностей, достигнутых на переговорах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и члена Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорада Додика.

Будапешт – Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

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