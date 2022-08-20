Правительство Черногории отправлено в отставку

Парламент Черногории проголосовал за отставку республиканского правительства во главе с премьер-министром Дританом Абазовичем. Как пишет «Балканист.ру», заседание, которое прошло накануне, продолжалось 12 часов.

До начала голосования зал покинули депутаты коалиции Демократический фронт, «Черное на белом», Социалистической народной партии Черногории и депутат Миодраг Лекич из Демократического союза. По итогам обсуждения отставку кабинета министров поддержали Демократическая партия социалистов, Социал-демократическая партия, Либеральная партия, Демократический союз албанцев, а также депутаты от Демократической Черногории, Партии бошняков, партии Истинная Черногория и Объединенная Черногория.

В голосовании принял участие 51 депутат из 80. 50 парламентариев поддержали вотум недоверия правительству, и только один высказался против.

Комментируя решение парламента, глава «рухнувшего» правительства, лидер движения «УРА» Дритан Абазович заявил, что его партия не присоединится к работе нового кабинета министров, если он будет сформирован до новых выборов.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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