«Крымская платформа» спровоцировала политический раскол в Боснии и Герцеговине

Лидер сербов Боснии Милорад Додик намерен подать в суд на председателя Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Шефика Джаферовича в случае выступления на саммите «Крымской платформы», которую сегодня в режиме онлайн проводят украинские власти. Додик подчеркнул, что Джаферович не имеет права делать заявления от лица официального Сараево, а его участие в этом мероприятии способно ухудшить отношения с Россией.

«В БиГ нет единой позиции по этому вопросу, и участие в саммите ухудшит отношения с Россией и некоторые другие факторы, а также станет сигналом о предвзятости БиГ, о том, что она занимает чью-то сторону и не является нейтральной. К тому же, это вызовет новые внутренние разногласия, а вернее, уже вызвало», – констатировал Додик, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Издание отмечает, что лидер сербов Боснии на заседании Президиума проголосовал против участия Боснии и Герцеговины в «Крымской платформе», в то время как Джаферович, представляющий бошняков, и представитель хорватов Желько Комшич проголосовали «за».

Додик заявил, что Джаферович не может представлять Боснию и Герцеговину на этом саммите, и указал, что его участие будет выражением личной позиции, что подрывает основы государства, состоящего из трех народов.

«Всем уже понятно, что этому государству конец. Вопрос только, когда его официально провозгласят. Неважно, случится ли это через пять или десять лет, ясно, что эта страна дальше существовать не может», – сказал Додик.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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