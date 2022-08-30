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Вторник, 30 августа 2022, 11:15 мск

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Как только сложатся обстоятельства: Республика Сербская готовится объявить о независимости

Фото: Tanjug.rs

Республика Сербская (РС, энтитет Боснии и Герцеговины) намерена объявить о своей независимости, когда наступит оптимальная геополитическая обстановка. Об этом заявил член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорад Додик.

«В политике я боюсь только одного: проспать, пропустить момент, когда сложатся условия для нашей независимости. Я главный часовой этого момента, я постоянно на страже, слежу за тем, как меняются отношения в мире, Европе и Америке. Как только сложатся обстоятельства, в тот же час Республика Сербская объявит о независимости», – сказал лидер сербов Боснии, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Додика подчеркнул, что граждане сербского энтитета БиГ разделяют его стремление. «Мы считаем Республику Сербскую государством. Делайте с этим, что хотите, но люди любят Сербскую, верят в нее, никто не отождествляет себя с Боснией и Герцеговиной, никто даже в спорте не болеет за БиГ», – пояснил он.

Додик на всеобщих выборах в БиГ 2 октября поборется за должность президента РС. Политик сообщил, что намерен укреплять Республику Сербскую инфраструктурными проектами. В частности, лидер сербов Боснии намерен обсудить на встрече с президентом России Владимиром Путиным в конце сентября строительство газопровода, который соединит РС с газотранспортной системой Сербии и «Балканским потоком». «Обсудим газопровод до Баня-Луки. Для этого нужно только разрешение проложить трубы под Дриной», – сказал Додик.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

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