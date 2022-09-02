«Открытые Балканы»: президент Сербии обозначил перспективы интеграционного проекта

Сербия, Албания и Северная Македония объединят усилия для борьбы с экономическим кризисом в рамках регионального интеграционного проекта «Открытые Балканы». Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич, открывая саммит Open Balkan в Белграде. По его словам, в случае введения запрета на экспорт продовольственных товаров за рубеж ограничения не коснутся внутреннего рынка стран-участниц инициативы.

Вучич также сообщил, что в ближайшей перспективе граждане Сербии, Албании и Северной Македонии смогут получать единые разрешения на работу, которые сделают рынок труда в рамках «Открытых Балкан» универсальным.

«Для нас важна выдача первых [единых] разрешений на работу, и я думаю, что это станет поворотным моментом в развитии наших стран. Я призываю всех политических деятелей из рядов власти и оппозиции признать важность этого проекта», – сказал президент Сербии, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Вместе с тем Вучич особенно поблагодарил прибывших в Белград специальных гостей: и.о. премьер-министра Черногории Дритана Абазовича, председателя Совета министров Боснии и Герцеговины Зорана Тегелтию, министров иностранных дел Венгрии и Турции Петера Сийярто и Мевлюта Чавушоглу.

«Несмотря на то, что некоторые все еще не являются частью «Открытых Балкан», я надеюсь, что мы будем развивать максимально успешное сотрудничество. Я знаю, что наши отношения, наши три страны, Сербия, Албания и Северная Македония, находятся на высочайшем уровне партнерства. Сегодня наши граждане все больше и лучше понимают друг друга. Даже когда у нас были определенные проблемы, мы всегда были близки, а сегодня мы – самые близкие», – заявил сербский лидер, подчеркнув, что консолидация усилий придаст проекту «Открытые Балканы» дополнительный импульс к развитию.

Со своей стороны премьер-министр Албании Эди Рама обратил внимание, что «Открытые Балканы» вызываю все больше интереса со стороны европейских государств. «Глава кабмина одной из стран ЕС спросил меня, почему их не пригласили [на саммит], и мне приятно, что мы видим все больше желания со стороны других государств присоединиться к нашему саммиту <…> Для нас очень важно, что эта инициатива объединяет не только государства региона, но и другие важные близлежащие страны, такие как Греция, Италия, Венгрия. Балканы для Европы важны так же, как и Европа для Балкан», – сказал глава албанского правительства.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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