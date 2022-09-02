Президент Турции намерен отправиться в «балканское» турне

На следующей неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует визиты в Сербию, Боснию и Герцеговину и Хорватию. Об этом сообщил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на полях саммита «Открытые Балканы» в Белграде.

«Ситуация в Боснии и Герцеговине – наш приоритет. Мы не можем допустить возникновения конфликта в самом сердце Балкан. Еще одним вызовом является диалог между Белградом и Приштиной, который показал, насколько необходимо концентрироваться на общих интересах», – цитирует министра «Балканист.ру».

По словам Чавушоглу, Анкара ведет «открытое общение со всеми сторонами» и последовательно поддерживает диалог в качестве инструмента для достижения соглашения по всем вопросам.

Как отметил глава МИД, Турция гордится тем, что является частью Балкан, и отвергает «искусственное разделение региона на Запад и Восток». «Мы должны решать наши проблемы в общих интересах. Балканы должны взять свою судьбу в собственные руки и устранить все препятствия на пути к росту и процветанию. Мы будем и впредь поддерживать усилия во благо всех жителей региона. [Военный конфликт] в Европе показал, насколько мы уязвимы. Приближается зима, энергетическая и продовольственная безопасность – сложная задача, решить которую можно только солидарностью», – подчеркнул Чавушоглу.

По его словам, Турция рассматривает варианты, как помочь своим соседям на Балканах обеспечить потребности в газе предстоящей зимой.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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