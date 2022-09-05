Премьер-министр Венгрии удостоен высокой награды Сербской православной церкви

Глава Сербской православной церкви (СПЦ) – патриарх Порфирий в торжественной обстановке вручил премьер-министру Виктору Орбану Орден Саввы Сербского первой степени.

«Эта высокая награда была вручена господину Орбану в знак благодарности за продвижение традиционных христианских ценностей, за бескорыстную поддержку Епархии Сербской православной церкви в Буде и за исключительный личный вклад в укрепление дружбы между двумя нашими соседними народами [Сербии и Венгрии]», – цитирует заявление сербского патриарха «Балканист.ру».

Глава СПЦ находился в Венгрии с трехдневным визитом, который был приурочен к 100-летию образования Сербской патриархии и 20-летию архиерейского служения епископа Лукияна во главе Будимской епархии. Патриарх встретился с представителями сербской диаспоры, отслужил литургию в Успенском соборе – кафедральном соборе Будимской епархии СПЦ в Сентендре, посетил несколько сербских школ и других культурно-образовательных учреждений, а также провел встречи с руководством Венгрии.

Будапешт, служба информации РИА «Новый День»

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