Сербия намерена купить турецкие «Байрактары»

Сербия намерена приобрести турецкие беспилотники «Байрактар». Об этом сообщил президент страны Александр Вучич после встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам главы сербского государства, Белград готов заплатить значительно больше средств, чем планировал первоначально.

«Мы обсудили расширение военного сотрудничества, а также связи в оборонной отрасли. Мне не стыдно признаться в том, что мы хотим купить турецкие беспилотники «Байрактар». Но их хочет весь мир, поэтому мы встали за ними в очередь. Я надеюсь, что в следующем году нам удастся реализовать этот план. Мы готовы заплатить значительно больше денег, чем изначально оговоренные несколько десятков миллионов», – цитирует заявление Вучича «Балканист.ру».

Президент Сербии также отметил, что двусторонние отношения Белграда и Анкары достигли высшей точки и оба государства намерены развивать сотрудничество в ключевых областях.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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