В парламенте Черногории определились с кандидатом на пост главы правительства

На пост главы правительства Черногории выдвинут лидер партии «Демос» (Демократический союз) Миодраг Лекич. Такое решение принято после консультаций парламентского большинства Скупщины, передает «Балканист.ру».

Один из лидеров парламентской коалиции «Демократический фронт» Андрия Мандич подтвердил, что именно Лекича депутаты обсуждали в качестве нового возможного премьера. При этом в парламентском большинстве была достигнута высокая степень согласия по вопросу кандидатуры будущего премьер-министра.

Глава «Демфронта» отметил, что он не запомнил никого, кто был бы против лидера «Демоса».

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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