Политический кризис в Черногории: президент Джуканович высказался за досрочные парламентские выборы

Президент Черногории Мило Джуканович отказался предоставить полномочия премьер-министра Миодрагу Лекичу, кандидатура которого была одобрена парламентской коалицией. При этом глава государства высказался за проведение досрочных выборов Народной скупщины.

«У меня нет впечатления, что в парламенте действительно существует определившееся большинство, способное сформировать правительство», – цитирует «Балканист.ру» письменное обращение главы государства к спикеру Народной скупщины Черногории Даниеле Джурович.

При этом Джуканович заявил о необходимости досрочных парламентских выборов. «Предлагаю сократить мандат парламенту и организовать внеочередные выборы», – отметил президент Черногории.

Напомним, последние парламентские выборы в Черногории прошли в 2020 году.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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