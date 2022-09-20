Политический кризис в Черногории: президент Джуканович высказался за досрочные парламентские выборы

Президент Черногории Мило Джуканович отказался предоставить полномочия премьер-министра Миодрагу Лекичу, кандидатура которого была одобрена парламентской коалицией. При этом глава государства высказался за проведение досрочных выборов Народной скупщины.
«У меня нет впечатления, что в парламенте действительно существует определившееся большинство, способное сформировать правительство», – цитирует «Балканист.ру» письменное обращение главы государства к спикеру Народной скупщины Черногории Даниеле Джурович.
При этом Джуканович заявил о необходимости досрочных парламентских выборов. «Предлагаю сократить мандат парламенту и организовать внеочередные выборы», – отметил президент Черногории.
Напомним, последние парламентские выборы в Черногории прошли в 2020 году.
Подгорица, служба информации РИА «Новый День»
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