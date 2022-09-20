российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 20 сентября 2022, 19:54 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Политический кризис в Черногории: президент Джуканович высказался за досрочные парламентские выборы

Фото: pixabay.com

Президент Черногории Мило Джуканович отказался предоставить полномочия премьер-министра Миодрагу Лекичу, кандидатура которого была одобрена парламентской коалицией. При этом глава государства высказался за проведение досрочных выборов Народной скупщины.

«У меня нет впечатления, что в парламенте действительно существует определившееся большинство, способное сформировать правительство», – цитирует «Балканист.ру» письменное обращение главы государства к спикеру Народной скупщины Черногории Даниеле Джурович.

При этом Джуканович заявил о необходимости досрочных парламентских выборов. «Предлагаю сократить мандат парламенту и организовать внеочередные выборы», – отметил президент Черногории.

Напомним, последние парламентские выборы в Черногории прошли в 2020 году.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

«Мы знаем вас как друга нашей страны»: Путин пожелал успеха лидеру сербов Боснии на выборах президента Республики Сербской / Испанский премьер призвал реформировать ООН / Швейцария импортировала рекордное за два года количество золота из России / Боррель выступил за создание отдельного суда для России по СВО / Венгрия призвала ЕС отказаться от новых санкций против РФ / Лондон решил выделить Киеву еще $2,6 млрд поддержки / В Европе резко подорожал хлеб / США и Британия включились в выборы президента Республики Сербской

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, Европа, В мире, Политика, Европа,