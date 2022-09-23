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Пятница, 23 сентября 2022, 12:26 мск

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Президент Черногории оказался перед угрозой отстранения от должности

Фото: официальный сайт президента Черногории

Представители парламентского большинства в Народной Скупщине Черногории подготовили заявление об отстранении от должности президента страны Мило Джукановича. Документ подписал 41 депутат, передает «Балканист.ру».

Поводом стало нарушение главой государства процедуры назначения премьер-министра. Парламентарии утверждают, что во время консультаций в парламенте кандидатуры будущего главы правительства Джуканович проигнорировал несколько партий, хотя был обязан, согласно Конституции, учесть их мнение. В число неприглашенных попала партия «Демос», кандидат в премьер-министры которой Миодраг Лекич был поддержан большинством голосов Народной скупщины. При этом глава государства отказался выдать Лекичу мандат на формирование правительства.

Инициатива об отставке президента Джукановича направлена спикеру парламента Даниеле. Как сообщил лидер коалиции «Демократический фронт» Милан Кнежевич, действующего главу государства отправят в отставку через 15 дней.

Стоит отметить, что Джукановича, который руководит Черногорией с 1991 года, называют «последним диктатором Европы».

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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